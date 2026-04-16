La dernière prêtresse d'Atlantis

Pénélop, jeune aventurière anglaise, disparaît au coeur des jungles amazoniennes, là où les cartes s'effacent et où les mythes reprennent vie. Une rumeur affirme qu'Atlantis n'a pas totalement sombré? : une prêtresse, ultime gardienne des secrets engloutis, aurait survécu à la chute de l'île et porterait encore la mémoire des dieux anciens. C'est peut-être cette découverte qui a perdu Fawcett, l'explorateur qui la cherchait... A la demande de la reine Elisabeth, Bill Bushmills se lance à sa recherche dans une quête vertigineuse qui le mène des temples oubliés aux jungles interdites. Entre légendes et réalités, il découvre des fragments de civilisations perdues et un univers qui n'aurait jamais dû exister. La dernière prêtresse n'est pas seulement une survivante? : elle est le lien entre l'humanité et un pouvoir archaïque, capable de détruire ou d'engendrer des monstres.