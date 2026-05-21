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Mon guide d’autocompassion pour surmonter le burn-out

Kristin Neff, Christopher Germer

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Une méthode douce et profondément humaine pour sortir durablement du burn-out. Le stress et les contraintes quotidiennes vous épuisent ? Vous n'arrivez plus à trouver quoi que ce soit de positif dans vos journées... ou si peu ? Certains matins, vous vous demandez même à quoi cela sert de vous lever... Peut-être vous approchez-vous dangereusement du burn-out, cette forme d'épuisement, professionnel ou personnel, qui nous laisse totalement vide. Mais comment y échapper, dans une société qui nous impose de faire toujours plus, toujours plus vite ? Est-il possible de résister à la pression de la performance dans tous les domaines ? Peut-on encore (re)trouver du sens dans notre quotidien ? L'autocompassion vous guidera à travers toutes ces questions. Parce qu'apprendre à s'aimer, c'est essentiel pour trouver le chemin qui nous correspond. L'autocompassion, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais une véritable méthode, douce, solide et profondément humaine pour prendre soin de soi dans la tempête. Basé sur le programme novateur de huit semaines MSC (Mindful Self-Compassion) qui a déjà aidé des dizaines de milliers de personnes dans le monde, ce livre contient : - 21 outils d'autocompassion (avec 8 téléchargements audio). - De nombreuses réflexions guidées pour vous aider à avancer à votre rythme. - Près de 50 témoignages pour vous accompagner sur ce chemin.

Par Kristin Neff, Christopher Germer
Chez De Boeck supérieur

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Auteur

Kristin Neff, Christopher Germer

Editeur

De Boeck supérieur

Genre

Autres maux

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Mon guide d’autocompassion pour surmonter le burn-out

Kristin Neff, Christopher Germer trad. Dominique Retoux, Inken Dechow

Paru le 29/05/2026

272 pages

De Boeck supérieur

21,95 €

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