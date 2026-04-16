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Les primitifs

Julien Centaure, Centaure Julien

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Dans un futur pas très lointain, deux civilisations, que tout oppose, peuplent la terre. Les Technos, qui vivent dans des cités puissantes, disposent d'un luxe et d'un confort impensables pour un homme du XXIe siècle. Les Sixpiliens, eux, vivent en dehors des cités, éparpillés dans de petits villages, avec le strict nécessaire pour mener à bien leur occupation principale : la culture de la terre. Les Technos, qui ne sortent plus guère de leurs cités, méprisent les Sixpiliens, les considérant comme des primitifs. On peut dès lors comprendre la déception et la colère de Guillaume, étudiant en journalisme, quand il découvre que son sujet de fin d'études obligatoire s'intitule : "vie en terre Sixpilienne". Il va devoir quitter le confort de sa cité Parisienne, pour aller au milieu des primitifs, réaliser un reportage qu'il considère comme pitoyable et inutile. Mais son séjour sur place sera beaucoup plus compliqué que prévu.

Par Julien Centaure, Centaure Julien
Chez Inanna éditions

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Auteur

Julien Centaure, Centaure Julien

Editeur

Inanna éditions

Genre

Science-fiction

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Les primitifs

Julien Centaure, Centaure Julien

Paru le 16/04/2026

352 pages

Inanna éditions

12,00 €

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