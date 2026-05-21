Tu es un fantôme et tu n'as aucun souvenir de ta vie d'avant. Qui es-tu et que t'est-il arrivé ? A toi de le découvrir. Tu te réveilles dans un état cotonneux, léger comme l'air. En face de toi, un grand miroir ovale. Tu te regardes dedans, mais tu ne te vois pas. Tu comprends que tu es mort. Ou plutôt... que tu es devenu un fantôme. Tu ne te souviens de rien, pas même de ton identité. A toi de mener l'enquête en explorant le château gothique où tu t'es réveillé. Ses occupants, issus d'une ancienne et noble famille, semblent cacher de lourds secrets. L'un d'eux a-t-il un lien avec ta mort ? Et qui sont-ils pour toi ? Pour découvrir la vérité, tu devras ouvrir les yeux et fouiller aux bons endroits ! Ensuite, tu pourras passer à l'action. Choisiras-tu la vengeance ou le pardon ?