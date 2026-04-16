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#Roman francophone

La mobylette immobile

Sylvia Turchi

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Quand une mobylette cristallise les tensions générationnelles entre un père autoritaire et sa fille avide de liberté dans la France rurale des années soixante. L'histoire forte et pleine de surprises de La Mobylette immobile s'attache à raconter la vie d'Emile, garçon débrouillard des années de guerre, cherchant toujours les défis et des occasions de dépassements de lui-même. Un homme puis un père qui dévoile peu à peu sa fragilité en même temps que sa violence et surtout son immense besoin d'être reconnu et de soumettre sa famille à sa volonté de patriarche. Face à lui, sa fille, Madeleine, consciente de l'amour tyrannique qu'elle inspire à son père, mais bien décidée et à ne pas renoncer à sa liberté de femme. Entre eux deux, objet du désir et mécanique d'émancipation, une mobylette précipitera le drame. Le récit vif et sensible d'un amour paternel étouffant dans une époque de renouveau où les femmes peinent cependant à prendre pleinement leur envol. Vive la liberté, vive la mobylette !

Par Sylvia Turchi
Chez Cours Toujours

|

Auteur

Sylvia Turchi

Editeur

Cours Toujours

Genre

Littérature française

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La mobylette immobile

Sylvia Turchi

Paru le 16/04/2026

96 pages

Cours Toujours

15,00 €

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Scannez le code barre 9791091750288
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