Qui sont les migrants ? D'où viennent-ils et pourquoi ? Comment s'intègrent-ils à la société française ? L'enquête Trajectoires et Origines 2 montre la diversité croissante de la population depuis plus d'un siècle en France, grâce aux réponses de 27 000 personnes représentatives des différentes générations d'immigrés. Si l'intégration à la société au fil des générations est souvent visible (maîtrise de la langue française, études supérieures, configuration familiale), des inégalités économiques et sociales persistent (métiers inférieurs au degré de qualification, plus faibles revenus, difficultés d'accès au logement) et le sentiment de discrimination reste important pour certaines origines.