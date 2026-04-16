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#Essais

Ecritures françaises d'aujourd'hui

Marie Cravageot, Stephan Nowotnick

ActuaLitté
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Jeter un regard dans les coulisses de l'écriture - tel est le but de cette anthologie qui représente une aventure littéraire inédite. 17 autrices et auteurs français(e)s dévoilent les ressorts de leur laboratoire d'écriture. Qu'est-ce qui les pousse à écrire ? Selon quelles motivations artistiques, sociales, historiques ou politiques ? Une exploration passionnante qui interroge l'éternelle dualité de l'écriture entre tradition et innovation, continuité et rupture. A l'origine de ce débat à voix multiples, il y a les Rencontres Littéraires organisées à l'université de Wuppertal en Allemagne. Chaque rencontre avec les écrivaines et écrivains est présentée dans ce volume de manière authentique avec à chaque fois la conférence qui y a été tenue ainsi que des extraits des discussions qui s'en sont suivies. Ce voyage littéraire hors-norme donne non seulement l'occasion de redécouvrir d'une manière originale quelques grands noms de la littérature française contemporaine mais permet également d'explorer les textes de leur oeuvre.

Par Marie Cravageot, Stephan Nowotnick
Chez PU Rennes

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Auteur

Marie Cravageot, Stephan Nowotnick

Editeur

PU Rennes

Genre

Critique

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Ecritures françaises d'aujourd'hui

Marie Cravageot, Stephan Nowotnick

Paru le 21/05/2026

PU Rennes

25,00 €

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Scannez le code barre 9791041306626
9791041306626
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