Ecritures françaises d'aujourd'hui

Jeter un regard dans les coulisses de l'écriture - tel est le but de cette anthologie qui représente une aventure littéraire inédite. 17 autrices et auteurs français(e)s dévoilent les ressorts de leur laboratoire d'écriture. Qu'est-ce qui les pousse à écrire ? Selon quelles motivations artistiques, sociales, historiques ou politiques ? Une exploration passionnante qui interroge l'éternelle dualité de l'écriture entre tradition et innovation, continuité et rupture. A l'origine de ce débat à voix multiples, il y a les Rencontres Littéraires organisées à l'université de Wuppertal en Allemagne. Chaque rencontre avec les écrivaines et écrivains est présentée dans ce volume de manière authentique avec à chaque fois la conférence qui y a été tenue ainsi que des extraits des discussions qui s'en sont suivies. Ce voyage littéraire hors-norme donne non seulement l'occasion de redécouvrir d'une manière originale quelques grands noms de la littérature française contemporaine mais permet également d'explorer les textes de leur oeuvre.