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Anglais CM1-CM2 The Twinkle Collection

Sylvie Hanot

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Découvrez le cahier de l'élève associé à l'ouvrage Enseigner l'anglais à partir d'albums CM1-CM2. Le cahier de l'élève (96 pages) contient les exercices de l'ouvrage de l'enseignant : les fiches mémo langue et civilisation, les fiches exercices, les évaluations et des autocollants pour faciliter la tâche des élèves dans certains cas. Plusieurs activités sont proposées pour : comprendre des mots et expressions courantes ; lire et écrire des mots et des phrases simples ; découvrir les aspects culturels de pays de langue anglaise ; utiliser des expressions et des phrases simples pour parler de soi ; garder en mémoire des formulations et du lexique pour communiquer ; progresser et s'évaluer.

Par Sylvie Hanot
Chez Retz

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Auteur

Sylvie Hanot

Editeur

Retz

Genre

Anglais primaire

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Anglais CM1-CM2 The Twinkle Collection

Sylvie Hanot

Paru le 21/05/2026

Retz

7,90 €

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