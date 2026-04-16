L'amour, c'est nul !

Chat Moche est sans dessus dessous : il est tombé amoureux de Scarlett, la petite chatte du voisin. Mais comment lui prouver son amour ? Chat Moche vit depuis déjà un an dans sa nouvelle famille. Véritable tyran domestique, il ne vit que pour ruiner leur quotidien malgré leur amour inconditionnel. Un jour, la routine de Chat Moche bascule : il vient d'avoir le coup de foudre pour Scarlett, l'adorable petite chatte du voisin. Comment faire la cour lorsqu'on est un chat très moche et très méchant ? Et surtout, comment se débarrasser de Jean-Baudouin, le chat persan et abominablement snob qui est son principal concurrent ?