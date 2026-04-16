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#Essais

L'amour, c'est nul !

Cécile Alix, Caroline Soucy, Degreff

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Chat Moche est sans dessus dessous : il est tombé amoureux de Scarlett, la petite chatte du voisin. Mais comment lui prouver son amour ? Chat Moche vit depuis déjà un an dans sa nouvelle famille. Véritable tyran domestique, il ne vit que pour ruiner leur quotidien malgré leur amour inconditionnel. Un jour, la routine de Chat Moche bascule : il vient d'avoir le coup de foudre pour Scarlett, l'adorable petite chatte du voisin. Comment faire la cour lorsqu'on est un chat très moche et très méchant ? Et surtout, comment se débarrasser de Jean-Baudouin, le chat persan et abominablement snob qui est son principal concurrent ?

Par Cécile Alix, Caroline Soucy, Degreff
Chez Editions Auzou

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Auteur

Cécile Alix, Caroline Soucy, Degreff

Editeur

Editions Auzou

Genre

Humour

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L'amour, c'est nul !

Cécile Alix, Caroline Soucy, Degreff

Paru le 23/04/2026

80 pages

Editions Auzou

11,95 €

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Scannez le code barre 9791039568814
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