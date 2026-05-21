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Pérégrinations

Jean Palerne

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Les Pérégrinations de Jean Palerne séduisent le lecteur moderne par leur originalité. Loin du regard des voyageurs en quête d'un savoir géographique fondé sur l'autorité des Anciens, le récit affirme une spontanéité à l'écart des codes convenus et un regard plus critique qui ne reproduit pas les affirmations toutes faites. Palerne privilégie un rapport sensuel au monde, s'émerveillant devant la nature, explorant les saveurs, assumant les fantasmes. L'Orient ressort de ce récit paré de nouvelles nuances : la parade des fêtes de la circoncision du sultan, saisie en direct, célèbre la grandeur de la civilisation ottomane et laisse apparaître néanmoins, en ombre portée, la menace que la puissance de l'Empire turc fait peser sur l'Occident. Entre mer et désert, le texte multiplie les épisodes d'aventure, invite à la contemplation des paysages et à la découverte des réalités les plus quotidiennes. On le découvrira ici dans une orthographe modernisée.

Par Jean Palerne
Chez Librairie Droz

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Auteur

Jean Palerne

Editeur

Librairie Droz

Genre

Récits de voyage

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Pérégrinations

Jean Palerne

Paru le 11/06/2026

464 pages

Librairie Droz

25,00 €

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