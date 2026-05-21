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#Polar

Amour et vieilles dentelles

Williams Crépin

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Alice, Maria, Nadia et Thérèse, alias Les Panthères grises, préfèrent de loin leur cours de théâtre au club du troisième âge du quartier. Et le jour où Alice est choisie pour jouer le rôle de la victime lors d'une reconstitution organisée par la police - la vraie ! -, c'est la consécration. Mais lorsqu'elle se fait étrangler - pour de faux ! - par le suspect qui clame son innocence, les Panthères grises, piquées par la curiosité et le désir de vérité, s'embarquent dans une aventure policière rocambolesque. Il leur faudra avoir le coeur bien accroché car les pros de l'arnaque aux sentiments ne les ménageront pas ! Des mamies flingueuses prêtes à tout pour faire triompher la vérité et assumer leur bon plaisir : irrésistible et jubilatoire ! "DECALE, REJOUISSANT ET DRÔLE ! " Biba Williams Crépin est scénariste et réalisateur de séries pour la télévision. Il a une grande tendresse pour les copines de sa mère, qui l'ont largement inspiré pour l'écriture des Panthères grises.

Par Williams Crépin
Chez Belladone

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Auteur

Williams Crépin

Editeur

Belladone

Genre

Thrillers

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Amour et vieilles dentelles

Williams Crépin

Paru le 21/05/2026

304 pages

Belladone

8,90 €

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