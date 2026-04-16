Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Masterclass

Elvira Masson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les recettes de la rubrique Marie Claire d'Elvira Masson enfin réunies dans un livre ! 50 plats emblématiques, venus d'ici et d'ailleurs, décryptés en profondeur : origine, histoire, ingrédients et étapes précises pour les réussir à coup sûr. Salade césar, tatin d'échalotes, carrot cake, brioche, pavlova... chaque recette se transforme en véritable leçon, dévoilant techniques, astuces et secrets de professionnels. Des préparations simples aux créations plus sophistiquées, on apprend à maîtriser les gestes comme un vrai chef !

Par Elvira Masson
Chez Marie Claire Editions

|

Auteur

Elvira Masson

Editeur

Marie Claire Editions

Genre

Cuisine familiale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Masterclass par Elvira Masson

Commenter ce livre

 

Masterclass

Elvira Masson

Paru le 23/04/2026

160 pages

Marie Claire Editions

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791032312094
9791032312094
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.