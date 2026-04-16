Masterclass

Les recettes de la rubrique Marie Claire d'Elvira Masson enfin réunies dans un livre ! 50 plats emblématiques, venus d'ici et d'ailleurs, décryptés en profondeur : origine, histoire, ingrédients et étapes précises pour les réussir à coup sûr. Salade césar, tatin d'échalotes, carrot cake, brioche, pavlova... chaque recette se transforme en véritable leçon, dévoilant techniques, astuces et secrets de professionnels. Des préparations simples aux créations plus sophistiquées, on apprend à maîtriser les gestes comme un vrai chef !