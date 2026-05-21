Géopolitique de comptoir

Non, le monde n'est pas de plus en plus dangereux... Le fameux "c'était plus simple avant" est une illusion rétrospective. La guerre froide n'avait rien de simple et de stable. La multiplication des sources d'information et des images produit un effet de loupe qui donne le sentiment de conflits permanent. Dans ce petit manuel, le géopolitologue Bruno Tertrais démonte 110 clichés, fantasmes et simplifications sur l'état du monde. Non, tout ne s'explique pas par le pétrole ou les gazoducs. Guerres, nucléaire, démographie, migration : derrière les certitudes, la réalité est souvent plus nuancée - et parfois à rebours de ce qu'on croit savoir.