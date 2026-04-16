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Les audacieuses !

Lucie Barette, Elise Kasztelan

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Marguerite Durand, Séverine, Paulette Nardal, Andrée Viollis, Simone Téry... Qu'ont ces noms en commun sinon le fait d'avoir été oubliés par l'histoire ? Ces femmes, aux destins souvent contrariés, sont parvenues à faire entendre leur voix en occupant les colonnes des journaux nationaux et régionaux. A une époque où le métier de journaliste était réservé aux hommes, elles ont su s'imposer dans les salles de rédaction. Pour certaines, il a fallu d'abord parler chiffons, comme Satinette dans le Journal de Caen, ou emprunter des pseudos masculins tel le "vicomte de Launay" pour Delphine de Girardin, avant que leur patronyme s'impose en première page, devenant même un produit d'appel, à l'instar de Simone Téry et ses reportages de guerre. De reporter à journaliste politique, ces pionnières sont parvenues à s'emparer de l'espace public en usant de malice, d'ironie bien souvent, et toujours avec opiniâtreté. Elles ont ouvert la voie à des générations de femmes, telles Françoise Giroud ou Florence Aubenas, libres d'écrire sur la société ou sur l'état du monde. Avec ces portraits accompagnés d'articles de leur main, découvrons comment un combat de si longue haleine a pris corps et saluons l'audace de ces femmes.

Par Lucie Barette, Elise Kasztelan
Chez Leduc.s éditions

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Auteur

Lucie Barette, Elise Kasztelan

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Critique

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Les audacieuses !

Lucie Barette, Elise Kasztelan

Paru le 16/04/2026

224 pages

Leduc.s éditions

22,90 €

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