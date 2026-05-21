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#Manga

Otome Game Tome 11

Satoru Yamaguchi, Nami Hidaka

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Ce manga est un savant mélange d'otome game (jeu de drague), d'Isekai (genre où un personnage transféré dans un autre monde) et de Harem Inversé. Après avoir reçu un coup à la tête, une lycéenne se retrouve dans le monde d'un jeu vidéo, un "otome game" (jeu de drague), où elle incarne la riche héritière – et méchante – Catarina Claes, alors âgée de 8 ans ! Pour elle, la meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la, pire la mort ! Sachant que son destin sera "scellé" à ses 15 ans, Katarina va tout tenter pour éviter ce funeste destin !

Par Satoru Yamaguchi, Nami Hidaka
Chez Delcourt

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Auteur

Satoru Yamaguchi, Nami Hidaka

Editeur

Delcourt

Genre

Josei/femme

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Otome Game Tome 11

Satoru Yamaguchi, Nami Hidaka

Paru le 21/05/2026

178 pages

Delcourt

8,50 €

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