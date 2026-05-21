Otome Game Tome 11

Ce manga est un savant mélange d'otome game (jeu de drague), d'Isekai (genre où un personnage transféré dans un autre monde) et de Harem Inversé. Après avoir reçu un coup à la tête, une lycéenne se retrouve dans le monde d'un jeu vidéo, un "otome game" (jeu de drague), où elle incarne la riche héritière – et méchante – Catarina Claes, alors âgée de 8 ans ! Pour elle, la meilleure fin de ce jeu sera l'exil et la, pire la mort ! Sachant que son destin sera "scellé" à ses 15 ans, Katarina va tout tenter pour éviter ce funeste destin !