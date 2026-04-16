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#Roman francophone

Paysages pauvres

Fanny Chiarello

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Portée par une langue poétique, où l'écriture de la géographie répond à celle de l'intime, Paysages pauvres renouvelle radicalement notre approche des espaces et de ceux qui les peuplent. - Depuis une dizaine d'années, Fanny Chiarello explore différents types de paysages . Munie d'un appareil photo et d'un carnet, elle consigne des observations de divers ordres - écologiques, sociologiques et philosophiques - pour mieux cerner la topographie des lieux et la façon dont ils sont vécus. - Ces observations sont aussi l'occasion pour elle d' approfondir son rapport aux autres et aux espaces . Elles deviennent alors une matière littéraire . Regarder par-dessus les haies, vagabonder sous les ponts, se rendre dans les zones périphériques forment autant d'étapes qui nourrissent son imaginaire et le récit d'elle-même .

Par Fanny Chiarello
Chez Le Castor Astral

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Auteur

Fanny Chiarello

Editeur

Le Castor Astral

Genre

Littérature française

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Paysages pauvres

Fanny Chiarello

Paru le 16/04/2026

324 pages

Le Castor Astral

22,00 €

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