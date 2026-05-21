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"Ces foutues terres gelées"

Lewelyn, Jérôme Lereculey

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Drun et sa pointe ont enfin rejoint le village natal de Tenrir. Mais loin de là, à Angleon, on se prépare à les prendre en chasse... Un tome riche en surprise et qui prépare une fin explosive. A Angleon où la guerre s'enlise, on s'interroge sur l'avenir du prince Khalden, désormais prisonnier des félins... Et on se prépare à l'action. Mandaté par les ordres contradictoires du roi et de son Yern, le capitaine Valtor et sa pointe remontent la piste de Drun, qui, de son côté, a rejoint le village de Tenrir et trouvé son fils, mais pas sans difficultés ni dégâts...

Par Lewelyn, Jérôme Lereculey
Chez Delcourt

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Auteur

Lewelyn, Jérôme Lereculey

Editeur

Delcourt

Genre

Fantasy

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"Ces foutues terres gelées"

Lewelyn, Jérôme Lereculey

Paru le 21/05/2026

64 pages

Delcourt

15,95 €

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Scannez le code barre 9782413084563
9782413084563
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