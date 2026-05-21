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Je resterai inconnu

François Gorin

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Un groupe culte, avec un leader culte En dix albums signés Prefab Sprout, le musicien anglais Paddy McAloon a apposé sa patte d'auteur-compositeur et sa voix d'interprète, également singulières, sur l'histoire de la pop. Révélé dès 1984 avec Swoon , où ce débutant de 27 ans se rêvait en James Joyce de la chanson, brillamment confirmé l'année suivante avec Steve McQueen , son talent atypique lui a valu une gloire capricieuse, au gré des nombreux aléas d'une drôle de carrière. Marquée aussi bien par des pics de succès commercial ( From Langley Park To Memphis , Jordan : The Comeback ) que par de graves ennuis de santé affectant sa vue et son ouïe, compromettant l'épanouissement de sa musique. Hâtivement qualifiée de " pop sophistiquée ", celle-ci est cependant restée la constante obsession de McAloon, jusque dans l'accumulation névrotique de projets inaboutis. Au contraire de son auteur, qui jamais ne s'est éloigné de ses terres d'origine dans le comté de Durham, près de Newcastle, cette musique traverse les frontières, défie les catégories, se joue des époques. Avec le temps, la production de Prefab Sprout, marque plutôt que groupe, et dont Paddy Mc Aloon est devenu au fil des ans le seul dépositaire, s'est raréfiée. Les chefs-d'oeuvre même de ce discret génie qui toujours fut réticent à s'exposer, négligeant tôt les concerts, sont aujourd'hui menacés par l'oubli. Voici l'heure de faire mentir celui qui chantait avec une conviction farouche : " Je resterai inconnu ".

Par François Gorin
Chez Le boulon

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Auteur

François Gorin

Editeur

Le boulon

Genre

Rock

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Je resterai inconnu

François Gorin

Paru le 21/05/2026

224 pages

Le boulon

22,00 €

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