The Lyonesse Trilogy

Il les veut tous les deux, mais il ne peut avoir ni l'un, ni l'autre... Quand Tristan, ancien soldat, est engagé comme garde du corps personnel de Mark Trevena, le propriétaire du mystérieux et sulfureux club Lyonesse , il découvre un univers de pouvoir, de secrets et de tentations. Son nouveau patron est tout ce qu'il devrait éviter : brillant, dangereux, immoral... et irrésistiblement attirant. Tristan le sait, mais il est déjà trop tard. Bientôt, une nouvelle mission lui est confiée : protéger Isolde Laurence, la future épouse de Mark. Jaloux, Tristan s'attend à la détester, mais elle n'a rien de la jeune femme docile qu'il imaginait. Discrète, intuitive, poussée à ce mariage par sa famille, elle avance seule contre un destin qui n'est pas le sien. Alors qu'il l'escorte en Amérique, Tristan se laisse troubler par Isolde. Et ce trouble est partagé... A partir de là, c'est une chute rapide dans l'interdit. Mais dans le monde de Mark, la chute n'est que le début...