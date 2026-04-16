Manger sans complexe

Faites la paix avec la nourriture ! Dans ce livre, la nourriture devient un prétexte pour s'affranchir de ses prisons intérieures en apprenant à se libérer des a priori négatifs que l'on entretient envers l'alimentation. Ayant souffert d'un trouble alimentaire dont elle s'est guérie par la pleine conscience, l'autrice partage des outils pour réapprendre à manger de façon insouciante et savourer pleinement la nourriture, sans complexe. Elle invite les lecteurs à mieux comprendre leur relation à la nourriture, à réapprendre à faire confiance à l'intelligence naturelle de leur corps, à se libérer des pensées restrictives et à manger de manière intuitive. Des codes QR menant à des vidéos d'exercices et de méditations sont inclus. Ce livre, c'est une ode à la libération alimentaire, mais aussi intérieure.