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#Essais

Manger sans complexe

Sophie Maffolini

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Faites la paix avec la nourriture ! Dans ce livre, la nourriture devient un prétexte pour s'affranchir de ses prisons intérieures en apprenant à se libérer des a priori négatifs que l'on entretient envers l'alimentation. Ayant souffert d'un trouble alimentaire dont elle s'est guérie par la pleine conscience, l'autrice partage des outils pour réapprendre à manger de façon insouciante et savourer pleinement la nourriture, sans complexe. Elle invite les lecteurs à mieux comprendre leur relation à la nourriture, à réapprendre à faire confiance à l'intelligence naturelle de leur corps, à se libérer des pensées restrictives et à manger de manière intuitive. Des codes QR menant à des vidéos d'exercices et de méditations sont inclus. Ce livre, c'est une ode à la libération alimentaire, mais aussi intérieure.

Par Sophie Maffolini
Chez TRECARRE (EDITIONS)

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Auteur

Sophie Maffolini

Editeur

TRECARRE (EDITIONS)

Genre

Diététiques

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Manger sans complexe

Sophie Maffolini

Paru le 16/04/2026

280 pages

TRECARRE (EDITIONS)

24,00 €

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