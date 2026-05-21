Les cahiers de soutien les plus simples du monde ! Apprendre à résoudre des problèmes, tout simplement. La résolution de problèmes est au coeur des apprentissages mathématiques tout au long de la scolarité, et dès le CP. Cette démarche nécessite un apprentissage efficace, basé sur l'acquisition d'une méthode : comprendre l'énoncé, identifier les informations utiles en construisant une représentation de la situation, choisir la bonne opération... Autant d'étapes qui nécessitent un accompagnement progressif et rassurant. Le cahier Tout simplement - Problèmes CP a été conçu permettre à chaque enfant d'entrer dans la résolution de problèmes avec confiance. Vous y trouverez : -Un travail explicite sur la compréhension de l'énoncé avant le calcul -Un soutien efficace, sans surcharge, fidèle à l'esprit de la collection "Tout simplement" -Des modèles visuels qui montrent clairement comment faire