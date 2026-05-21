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Problèmes CP

Laura Moreau

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Les cahiers de soutien les plus simples du monde ! Apprendre à résoudre des problèmes, tout simplement. La résolution de problèmes est au coeur des apprentissages mathématiques tout au long de la scolarité, et dès le CP. Cette démarche nécessite un apprentissage efficace, basé sur l'acquisition d'une méthode : comprendre l'énoncé, identifier les informations utiles en construisant une représentation de la situation, choisir la bonne opération... Autant d'étapes qui nécessitent un accompagnement progressif et rassurant. Le cahier Tout simplement - Problèmes CP a été conçu permettre à chaque enfant d'entrer dans la résolution de problèmes avec confiance. Vous y trouverez : -Un travail explicite sur la compréhension de l'énoncé avant le calcul -Un soutien efficace, sans surcharge, fidèle à l'esprit de la collection "Tout simplement" -Des modèles visuels qui montrent clairement comment faire

Par Laura Moreau
Chez La Librairie des Ecoles

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Auteur

Laura Moreau

Editeur

La Librairie des Ecoles

Genre

Mathématiques

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Problèmes CP

Laura Moreau

Paru le 29/05/2026

48 pages

La Librairie des Ecoles

5,90 €

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