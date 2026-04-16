L'apéro de la femme enceinte

50 recettes pour toutes les futures mamans qui n'ont pas l'intention de se priver quand l'heure de l'apéro a sonné. La grossesse n'a jamais été aussi festive... et gourmande. Savourez, partagez, célébrez ! Grossesse rime trop souvent avec privation, surtout à l'heure sacrée de l'apéro. Entre les verres qui se lèvent et les assiettes qui circulent, il y a vous, qui hésitez, qui doutez, qui vous abstenez. Il est temps que cela change et ce livre devrait vous y aider. Découvrez l'apéritif réinventé pour toutes celles qui veulent se faire plaisir en toute sérénité et régaler leurs invités, et pour tous les partenaires qui aiment cuisiner pour leur moitié. Vous y trouverez : 11 boissons festives sans alcool ; 40 recettes gourmandes, du croque raclette aux roulés d'aubergines garnis, en passant par les brochettes de poulet mariné aux agrumes ; les besoins nutritionnels de la femme enceinte expliqués clairement ; des interviews de professionnels de santé pour démêler le vrai du faux et faire des choix éclairés. Oui, l'alimentation pendant la grossesse peut être joyeuse, créative et délicieusement réconfortante. Il ne vous reste plus qu'à embarquer avec vous tous les accros de l'apéro !