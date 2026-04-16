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L'apéro de la femme enceinte

Marine Valencien, Maya Dujardin

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50 recettes pour toutes les futures mamans qui n'ont pas l'intention de se priver quand l'heure de l'apéro a sonné. La grossesse n'a jamais été aussi festive... et gourmande. Savourez, partagez, célébrez ! Grossesse rime trop souvent avec privation, surtout à l'heure sacrée de l'apéro. Entre les verres qui se lèvent et les assiettes qui circulent, il y a vous, qui hésitez, qui doutez, qui vous abstenez. Il est temps que cela change et ce livre devrait vous y aider. Découvrez l'apéritif réinventé pour toutes celles qui veulent se faire plaisir en toute sérénité et régaler leurs invités, et pour tous les partenaires qui aiment cuisiner pour leur moitié. Vous y trouverez : 11 boissons festives sans alcool ; 40 recettes gourmandes, du croque raclette aux roulés d'aubergines garnis, en passant par les brochettes de poulet mariné aux agrumes ; les besoins nutritionnels de la femme enceinte expliqués clairement ; des interviews de professionnels de santé pour démêler le vrai du faux et faire des choix éclairés. Oui, l'alimentation pendant la grossesse peut être joyeuse, créative et délicieusement réconfortante. Il ne vous reste plus qu'à embarquer avec vous tous les accros de l'apéro !

Par Marine Valencien, Maya Dujardin
Chez Editions Jouvence

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Auteur

Marine Valencien, Maya Dujardin

Editeur

Editions Jouvence

Genre

Grossesse et maternité

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L'apéro de la femme enceinte

Marine Valencien, Maya Dujardin

Paru le 16/04/2026

144 pages

Editions Jouvence

17,95 €

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