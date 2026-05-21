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L'IA en classe

Morgane Jaffré-Colombani

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Guide professionnel du cycle 1 au lycée en cohérence avec les cadres officiels Pensé comme un guide professionnel du cycle 1 au lycée, ce livre rassemble 140 prompts testés et organisés pour sécuriser, outiller et faire progresser les pratiques d'enseignement avec l'IA, sans jamais déléguer la responsabilité pédagogique. L'IA assiste, l'enseignant conduit. L'ouvrage s'ouvre sur une appropriation maîtrisée, avec le rappel du cadre d'usage et des obligations (RGPD, non-substitution, conditions d'usage des élèves), et réaffirme la place centrale de l'enseignant, puis explique comment paramétrer l'outil selon son identité et ses exigences professionnelles (mémoire, rôles, standards de qualité). La partie méthodologique formalise des techniques solides : méthode pour structurer les requêtes, "prompts à étapes" pour piloter la qualité et la traçabilité, et co-rédaction sur une interface d'édition partagée. Le coeur de l'ouvrage propose un corpus scénarisé, aligné sur les programmes : activités par cycles, compétences psychosociales, inclusion et différenciation, évaluation/remédiation/métacognition, communication et collaboration (familles, équipes, élèves), ainsi que des usages dédiés aux élèves (4e-3e et lycée). La dernière partie installe une posture réflexive et experte (étude de cas, analyse des ajustements, collaboration instrumentée), complétée de repères pratiques pour des usages évolutifs et comparés entre outils (approche multi-agents) et d'une bibliographie adossée aux textes officiels et à la recherche.

Par Morgane Jaffré-Colombani
Chez Chronique Sociale

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Auteur

Morgane Jaffré-Colombani

Editeur

Chronique Sociale

Genre

Intelligence artificielle

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L'IA en classe

Morgane Jaffré-Colombani

Paru le 28/05/2026

112 pages

Chronique Sociale

14,90 €

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