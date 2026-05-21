Islande 8ed

Un guide en phase avec les nouvelles tendances du monde du voyage : abondamment illustré pour offrir un avant-goût de la destination, clair et synthétique pour construire facilement son itinéraire, riche en conseils et astuces pour des expériences au plus près des habitants. Les meilleures expériences d'un voyage en Islande : les sources d'eau chaude, les fjords de l'Ouest, les aurores boréales, les paysages du parc national du Vatnajökull, la Péninsule de Tröllaskagi... Une sélection inspirante et très pratique d'itinéraires pour découvrir le meilleur de l'Islande, quel que soit le temps ou le budget disponible. Des conseils sur la Route circulaire, pour découvrir l'Islande à partir de cette route qui fait le tour de l'île et dessert bon nombre de ses sites majeurs. Un chapitre consacré aux activités en plein air dans cette destination très prisée des amoureux de la nature : la randonnée (de la balade au trekking de plusieurs jours), les excursions sur les glaciers, l'observation des oiseaux ou des baleines ... De nombreuses cartes et tout pour être autonome dans ses déplacements.