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Bologne en quelques jours

Adriana Malandrino, Planet Lonely

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Toutes les clés pour découvrir Bologne, le temps d'un grand week-end. Un guide tout en couleurs, abondamment illustré et très pratique, pour découvrir la capitale gourmande de l'Emilie-Romagne, riche de 2500 ans d'histoire et d'une vitalité à toute épreuve. Tous les sites principaux sont décryptés : la Piazza Maggiore, les deux tours, le quartier universitaire ou la Piazza Santo Stefano... L'auteure italienne est une fine connaisseuse de la destination. Sa sélection de bars, restaurants et boutiques conduit le lecteur dans des lieux à l'écart des flux touristiques. Un découpage de Bologne en quartiers avec un focus sur les sites incontournables et les lieux emblématiques qui font l'âme de la ville (le Quadrilatère, "ventre' de Bologne depuis le Moyen Age ; le Mercato delle Erbe et ses lieux de restauration branchés ; la festive Via del Pratello et ses nombreux bars et trattorias). Des excursions à Ferrare, sur les sites industriels des constructeurs Lamborghini et Ducati, ou dans l'incroyable Rocchetta Mattei, folie architecturale nichée dans les contreforts des Apennins. Des sections ciblées (les arts, le shopping, les sorties avec les enfants, ou les collines qui environnent la ville...). Un plan détachable avec tous les sites, un index des rues et un plan des transports pour faciliter les déplacements.

Par Adriana Malandrino, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Adriana Malandrino, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Italie

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Bologne en quelques jours

Adriana Malandrino, Planet Lonely

Paru le 21/05/2026

176 pages

Lonely Planet

9,99 €

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