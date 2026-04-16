Randos bière Sud-Ouest et Pyrénées

Un guide pour découvrir les paysages et le monde brassicole des Pyrénées et du Sud-Ouest en 40 randonnées ! Vous êtes adeptes de randonnée et de bière ? Alors ce guide est fait pour vous ! Emboîtez le pas à Sarah et Yanis, et (re)découvrez le Sud-Ouest, ses paysages et sa richesse brassicole en empruntant des sentiers variés. Suivez les auteurices à travers les vallées et les sommets des Pyrénées, longez des lacs cristallins et des rivières sinueuses... Traversez 9 départements offrant de magnifiques panoramas et désaltérez-vous à la fin de chaque randonnée avec une bière bien fraîche. Ce guide propose 40 itinéraires détaillés accompagnés de photos, d'informations pratiques (durée, dénivelé, difficulté, curiosités à admirer en chemin, etc.) et de descriptions des brasseries et de leurs produits. Tout est réuni pour vous aider à choisir la sortie du jour. Des fichiers GPX peuvent être téléchargés pour chaque randonnée. Enfilez vos chaussures, la bière à l'arrivée est assurée !