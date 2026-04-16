Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Randos bière Sud-Ouest et Pyrénées

Sarah Marcoux, Yanis Lerrigo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide pour découvrir les paysages et le monde brassicole des Pyrénées et du Sud-Ouest en 40 randonnées ! Vous êtes adeptes de randonnée et de bière ? Alors ce guide est fait pour vous ! Emboîtez le pas à Sarah et Yanis, et (re)découvrez le Sud-Ouest, ses paysages et sa richesse brassicole en empruntant des sentiers variés. Suivez les auteurices à travers les vallées et les sommets des Pyrénées, longez des lacs cristallins et des rivières sinueuses... Traversez 9 départements offrant de magnifiques panoramas et désaltérez-vous à la fin de chaque randonnée avec une bière bien fraîche. Ce guide propose 40 itinéraires détaillés accompagnés de photos, d'informations pratiques (durée, dénivelé, difficulté, curiosités à admirer en chemin, etc.) et de descriptions des brasseries et de leurs produits. Tout est réuni pour vous aider à choisir la sortie du jour. Des fichiers GPX peuvent être téléchargés pour chaque randonnée. Enfilez vos chaussures, la bière à l'arrivée est assurée !

Par Sarah Marcoux, Yanis Lerrigo
Chez Helvetiq

|

Auteur

Sarah Marcoux, Yanis Lerrigo

Editeur

Helvetiq

Genre

France

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Randos bière Sud-Ouest et Pyrénées par Sarah Marcoux, Yanis Lerrigo

Commenter ce livre

 

Randos bière Sud-Ouest et Pyrénées

Sarah Marcoux, Yanis Lerrigo

Paru le 16/04/2026

272 pages

Helvetiq

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889770625
9782889770625
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.