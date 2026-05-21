Futur si lointain que l'humanité n'est plus qu'un souvenir... Dans les gorges tanzaniennes d'Olduvaï, un groupe d'extraterrestres d'origines diverses, des scientifiques, entreprend de retracer l'histoire unique de ce singe sans poil qui fit de l'univers son royaume. Pour cela ils disposent de sept artefacts trouvés dans ce lieu où l'Homme commit ses premiers pas, et des capacités hors normes de l'un des leurs, à même de "? sentir ? " les objets en les "? assimilant ? "... Ainsi, à travers les récits révélés de ces reliques exhumées, ce sont la naissance, l'ascension et l'ultime chute d'homo sapiens que vont revivre ces enquêteurs d'outre-espace. Sept artefacts, et autant d'épisodes marquants déployés sur des millénaires, avec pour constantes la violence, l'appropriation, la domination... Quel est donc le secret de cette étrange créature humaine portée par une soif de connaissances et de pouvoir inextinguible ?? Cette même soif qui le conduira jusqu'aux étoiles ?? Né en 1942 à Chicago, Mike Resnick est un auteur aussi précoce que prolifique qui consacra sa vie à la science-fiction. ? Puissamment marqué par le continent africain, il fait de cette géographie un espace littéraire unique au sein duquel il aborde des problématiques universelles - dont la colonisation. Romancier admiré, éditeur et anthologiste, figure éminente du paysage éditorial américain, à sa disparition en 2020, il laisse une oeuvre pléthorique abordant tous les registres de l'Imaginaire - et l'une des plus primées, avec notamment cinq prix Hugo, six prix des lecteurs de la revue Asimov's et autant de Science Fiction Chronicle, un Locus et un Nebula... Sept vues sur les gorges d'Olduvaï, récit vibrant d'humanité célébré dans de nombreux pays, est sans conteste l'un de ses chefs-d'oeuvre. "? Un joyau de la forme (pas si) courte, un bijou de construction et d'érudition... ? " Le Culte d'Apophis Sept vues sur les gorges d'Olduvaï est lauréat des prix Nebula, Hugo, SF Chronicle, Ozone