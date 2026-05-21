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La petite marchande de livres

Eloïse Oger, Pauline Pantera

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Un album joyeux et coloré qui célèbre les livres sous toutes leurs formes ! Depuis toujours, Mirabelle adore les livres. Elle les aime tellement qu'elle décide d'ouvrir sa propre librairie. Grâce à ses conseils avisés, chacun de ses clients trouve l'ouvrage parfait. Mais quand un petit raton laveur entre dans sa boutique, la tâche se complique... Mirabelle finira-t-elle par lui trouver le livre idéal ? Un album tendre qui rappelle que, quelles que soient nos envies ou nos différences, il existe toujours un livre pour chacun d'entre nous.

Par Eloïse Oger, Pauline Pantera
Chez Circonflexe

|

Auteur

Eloïse Oger, Pauline Pantera

Editeur

Circonflexe

Genre

Albums 3 ans et +

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La petite marchande de livres

Eloïse Oger, Pauline Pantera

Paru le 11/06/2026

32 pages

Circonflexe

14,95 €

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Scannez le code barre 9782378625733
9782378625733
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