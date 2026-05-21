Le développement rapide des tiers-lieux ces dernières années (cafés associatifs, espaces de coworking, espaces citoyens et solidaires...) témoigne d'un puissant engouement citoyen pour de nouvelles formes de mobilisation au service de collectifs pluriels, à la ville comme à la campagne. Espaces d'innovation sociale, ils mêlent coopération, inclusion et ancrage local, et agissent ainsi comme de véritables révélateurs des potentiels des territoires. Force est toutefois de constater que l'organisation de la vie collective, les liens avec les territoires et les conflits de valeurs peuvent aussi révéler des fragilités. Cet ouvrage propose un regard pluridisciplinaire et sensible sur les tiers-lieux solidaires, expérimentant de nouvelles formes d'action sociale - entre dispositifs institutionnels et solidarités auto-organisées - pour favoriser le pouvoir d'agir des personnes. Il propose une lecture critique de leur institutionnalisation croissante, marquée par la professionnalisation, la standardisation et la concurrence entre niveaux de gouvernance. Laboratoires du vivre-ensemble, ces tiers-lieux deviennent ainsi également les vitrines politiques d'une modernité territoriale en quête de sens et d'efficacité, interrogeant leur autonomie.