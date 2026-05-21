Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Tiers-lieux

Romain Pasquier, Amélie Tehel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le développement rapide des tiers-lieux ces dernières années (cafés associatifs, espaces de coworking, espaces citoyens et solidaires...) témoigne d'un puissant engouement citoyen pour de nouvelles formes de mobilisation au service de collectifs pluriels, à la ville comme à la campagne. Espaces d'innovation sociale, ils mêlent coopération, inclusion et ancrage local, et agissent ainsi comme de véritables révélateurs des potentiels des territoires. Force est toutefois de constater que l'organisation de la vie collective, les liens avec les territoires et les conflits de valeurs peuvent aussi révéler des fragilités. Cet ouvrage propose un regard pluridisciplinaire et sensible sur les tiers-lieux solidaires, expérimentant de nouvelles formes d'action sociale - entre dispositifs institutionnels et solidarités auto-organisées - pour favoriser le pouvoir d'agir des personnes. Il propose une lecture critique de leur institutionnalisation croissante, marquée par la professionnalisation, la standardisation et la concurrence entre niveaux de gouvernance. Laboratoires du vivre-ensemble, ces tiers-lieux deviennent ainsi également les vitrines politiques d'une modernité territoriale en quête de sens et d'efficacité, interrogeant leur autonomie.

Par Romain Pasquier, Amélie Tehel
Chez UGA Editions

|

Auteur

Romain Pasquier, Amélie Tehel

Editeur

UGA Editions

Genre

Sociologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tiers-lieux par Romain Pasquier, Amélie Tehel

Commenter ce livre

 

Tiers-lieux

Romain Pasquier, Amélie Tehel

Paru le 21/05/2026

UGA Editions

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377475834
9782377475834
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.