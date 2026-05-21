Dictionnaire impertinent de Saint-Malo

La mémoire est sélective. Vérités et mensonges, les hommes retiennent ce qui les arrange. Illustres ou pas, ils construisent des légendes à défaut de se voir tels quels. Une chanson de Georges Brassens, qui n'est pas le moindre des impertinents, illustre avec malice la prétention de "ces imbéciles heureux qui sont nés quelque part" et qui regardent "le reste du haut de leur rempart". Malouin d'abord, Breton ensuite, et Français s'il en reste. La suffisance de La République malouine court toujours. A celui ou celle qui tente de vivre accordé au vent et la mer, il ne reste que l'humour, le pas de côté et la volonté de traquer les vérités inavouables. L'impertinence est le propre des êtres qui savent que "la vraie vie est ailleurs". Saint-Malo est grande quand elle observe le large.