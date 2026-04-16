Le voleur de caramels

De l'innocence de l'enfance à la délinquance, des rires et jeux de gamins à la prison. Ce récit suit la trajectoire bouleversante d'un jeune homme ordinaire qui se retrouve happé par la délinquance et la criminalité. A travers une galerie de personnages vivants et attachants, l'auteur nous entraîne dans un voyage vers les bas-fonds de notre société. Trafic de cannabis, dépendance destructrice, prison, Mocro Mafia, dérives policières, calculs politiques, immigration, pauvreté, et le difficile chemin de la réinsertion, tant de sujets abordés dans ce concentré de thèmes actuels et explosifs. L'histoire se déroule au coeur de l'Europe, là où les frontières s'effacent mais où les mêmes fractures sociales demeurent. Ce récit est un cri d'alerte et d'espoir : celui d'un jeune homme qui a dû tout perdre avant de retrouver un sens à sa vie, la paix intérieure et la liberté. Un témoignage fort, intime et nécessaire dans une Europe fatiguée, rongée par une criminalité endémique, miroir de ses propres fractures.