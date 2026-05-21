Jezebel, roman graphique érotique, est le récit d'un amour ancien qui ne cessé de brûler. Lorsqu'un homme apparaît dans la vie de Jézebel, il éveille un désir fait de passion, de plaisir, de blessures et de choix irréversibles. Autour d'eux, les silences s'effritent, les certitudes vacillent, et les corps parlent parfois plus fort que les mots. Jezebel explore la frontière trouble entre passion et domination, attachement et dépendance, liberté et abandon. Un récit intime, charnel et sans complaisance, où chaque geste pèse comme une promesse.