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Finance d'entreprise DCG 6

Marie-Noëlle Jacquelin, Gilles Meyer, Nadine Poirel

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Par Marie-Noëlle Jacquelin, Gilles Meyer, Nadine Poirel
Chez Vuibert

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Auteur

Marie-Noëlle Jacquelin, Gilles Meyer, Nadine Poirel

Editeur

Vuibert

Genre

DCG6 Finance d'entreprise

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Finance d'entreprise DCG 6

Marie-Noëlle Jacquelin, Gilles Meyer, Nadine Poirel

Paru le 21/05/2026

436 pages

Vuibert

34,50 €

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