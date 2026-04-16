Entre mer et montagnes, l'arrière-pays niçois dévoile une nature à couper le souffle, sauvage et multiple. Ici, les gorges succèdent aux forêts profondes, les crêtes s'élèvent au-dessus des vallées d'oliviers, et les senteurs du maquis se mêlent à l'air vif des Alpes. Ce guide Belles Balades invite à explorer cette mosaïque de paysages à travers 20 itinéraires soigneusement choisis – du massif de l'Estérel aux lacs du Mercantour, des gorges du Cians aux villages perchés de la Vésubie. Chaque balade est une expérience sensorielle : écouter le chant du pouillot de Bonelli, observer le vol du vautour fauve, surprendre un mouflon au détour d'un sentier, reconnaître les plantes qui parfument les collines. Des pages " Face à face " pour mieux comprendre les animaux emblématiques, des rubriques " Plein champ " pour décrypter les paysages, et un carnet naturaliste riche d'illustrations accompagnent le promeneur curieux comme l'amoureux de nature. Grâce à l'application mobile Belles Balades, l'aventure se prolonge sur le terrain : géolocalisation, survol 3D des itinéraires, écoute des chants d'oiseaux, identification des espèces... le livre s'anime dans votre poche, même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Du Brec d'Utelle au plateau de Calern, des vallons obscurs aux plateaux karstiques, c'est tout un monde de lumière et de reliefs qui s'offre au regard. Sous le soleil de Provence ou la neige du Mercantour, laissez-vous guider sur les chemins où la nature, la géologie et les traditions humaines se mêlent en harmonie. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.