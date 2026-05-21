Une année de projets de classe pour le PEAC - Cycle 1

Des projets clés en main pour faire vivre à vos élèves une véritable expérience artistique et culturelle. Conçu pour les professeurs des écoles, débutants comme expérimentés, cet ouvrage propose 5 projets artistiques transdisciplinaires, faciles à mettre en place et entièrement testés en classe. Pensés pour le cycle 1 et conformes aux programmes, ils permettent d'intégrer simplement le Parcours d'Education Artistique et Culturelle dans votre pratique quotidienne. Transformer l'école en musée, revisiter un conte autour de Noël, explorer l'architecture à travers les textures, faire naître de jeunes auteurs ou encore écouter et créer à partir des sons de la nature... Chaque projet devient une aventure collective au service des apprentissages. Pour vous accompagner pas à pas : - une carte mentale claire des enjeux et des disciplines mobilisées ; - une fiche séquence structurée ; - toutes les séances détaillées ; - des ressources complémentaires et des conseils pratiques ; - du matériel téléchargeable prêt à l'emploi.