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Marais Poitevin

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

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Marais Poitevin – 23 belles balades entre terre et mer Entre Niort, La Rochelle et la baie de l'Aiguillon, le Marais Poitevin déploie ses paysages miroitants : canaux bordés de frênes, prairies inondées, vasières salées et vastes horizons. C'est un monde à part, à la fois façonné par l'homme et habité par la nature, où l'eau est reine et le silence habité par le bruissement des ailes. Ce guide Belles Balades vous propose 23 itinéraires à pied, à vélo ou en barque, pour explorer les multiples visages du marais – du littoral atlantique à la Venise Verte, du marais desséché aux forêts humides du Vanneau ou de Benon. Chaque promenade révèle une histoire : celle des moines bâtisseurs, des canaux creusés à la main, des oiseaux migrateurs qui font halte ici par milliers. Les rubriques " Face à face " et " Plein champ " permettent de mieux comprendre les espèces emblématiques : avocette élégante, héron pourpré, loutre d'Europe, rainette méridionale, fritillaire pintade... Tandis que le carnet naturaliste illustré invite à reconnaître plantes, oiseaux et amphibiens du marais. Grâce à l'application mobile Belles Balades, le livre prend vie : survolez les parcours en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, laissez-vous géolocaliser et explorez même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. De la baie de l'Aiguillon aux conches d'Arçais, des cabanes ostréicoles aux prairies du Lay, chaque balade est une immersion poétique dans un territoire d'eau, de lumière et de mémoire. Un lieu où les chemins se reflètent dans le ciel et où l'on comprend, pas à pas, pourquoi le Marais Poitevin est l'un des plus beaux paysages de France. Un livre, une appli, une promesse : vivre la nature grandeur nature.

Par Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage
Chez Dakota Editions

|

Auteur

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Editeur

Dakota Editions

Genre

Poitou-Charentes

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Marais Poitevin

Belles Balades Editions, Collectif Ouvrage

Paru le 16/04/2026

128 pages

Dakota Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782846406444
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