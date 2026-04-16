Le Luberon comme vous ne l'avez jamais vu. Entre Durance et monts de Vaucluse, entre lavandes et falaises, ce guide vous emmène au coeur d'un territoire d'exception, classé Réserve de biosphère par l'UNESCO. Ici, chaque pas raconte une histoire : celle d'une nature foisonnante, d'une montagne habitée et d'un patrimoine façonné par des siècles de vie humaine. A travers vingt itinéraires soigneusement décrits et illustrés, partez à la rencontre des paysages emblématiques du Luberon : les gorges d'Oppedette, les crêtes du Mourre Nègre, les ocres flamboyants de Rustrel ou la forêt de cèdres de Bonnieux. Laissez-vous guider par les sentiers, suivez les traces du grand-duc, du circaète ou du castor, et découvrez comment l'eau, la pierre et la lumière composent ici un tableau vivant. Conçu pour les curieux de nature, ce livre associe l'émotion de la balade à la rigueur du regard naturaliste : cartes précises, photos inspirantes, conseils d'observation et portraits d'espèces vous invitent à ouvrir l'oeil et à ralentir le pas. Grâce à l'application mobile Belles Balades, survolez chaque parcours en 3D, écoutez les chants d'oiseaux, géolocalisez votre progression et accédez à une mine d'informations, même sans réseau. L'application est gratuite pour les acheteurs du livre. Plus qu'un guide, c'est une invitation à vivre le Luberon autrement — à respirer sa lumière, écouter ses silences, et comprendre ce fragile équilibre entre l'homme et la nature. Que vous soyez randonneur, photographe ou simple promeneur du dimanche, ce livre vous fera tomber amoureux de l'un des plus beaux joyaux de Provence.