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Cadavres en famille

Jeneva Rose

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Le nouveau roman de Jeneva Rose, la révélation du suspense psychologique américain ! Après le décès de leur mère, trois frères et soeurs séparés se réunissent pour régler sa succession. Beth, l'aînée, n'a jamais quitté la maison et est restée avec sa mère, s'occupant d'elle jusqu'à la toute fin. Nicole, l'enfant du milieu, a été tenue à distance en raison de son combat continu contre une grave toxicomanie. Michael, le plus jeune, vit hors de l'Etat et n'est pas retourné dans leur petite ville du Wisconsin depuis que leur père les a abandonnés sept ans auparavant. En fouillant dans les affaires de leurs parents, les frères et soeurs tombent sur une collection de vidéos personnelles et décident de revisiter ces souvenirs plus heureux. Cependant, la nostalgie est interrompue lorsqu'une des cassettes VHS révèle une nuit de 1999 dont aucun d'entre eux ne se souvient. A l'écran, leur père apparaît couvert de sang. Ils découvrent alors un cadavre et un pacte entre leurs parents pour s'en débarrasser, avant que la vidéo ne se termine brusquement. Beth, Nicole et Michael doivent maintenant décider s'ils veulent laisser le passé dans le passé ou découvrir le sombre secret que leur mère a emporté dans sa tombe.

Par Jeneva Rose
Chez Pocket

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Auteur

Jeneva Rose

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Cadavres en famille

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

336 pages

Pocket

9,00 €

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