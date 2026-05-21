Déborah Garcia dévoile une nouvelle facette de l'intime et de la résilience : la chute, la transformation et l'envol. Avoir " un morceau de coeur en plus ", c'est avoir fait un travail sur soi. On ne revient pas à l'état initial, on vit plus grand, on aime plus fort. Ce morceau de coeur en plus, c'est aussi ce supplément de sensibilité qui peut devenir un trésor. Plus autobiographique encore que Tous mes hasards se ressemblent, ce recueil est un compagnon racontant la chute et l'élan, à la croisée de la poésie et du texte d'inspiration. Egalement dans la collection " Poèmes " : Tous mes hasards se ressemblent .