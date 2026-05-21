Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Un morceau de coeur en plus

Déborah Garcia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Déborah Garcia dévoile une nouvelle facette de l'intime et de la résilience : la chute, la transformation et l'envol. Avoir " un morceau de coeur en plus ", c'est avoir fait un travail sur soi. On ne revient pas à l'état initial, on vit plus grand, on aime plus fort. Ce morceau de coeur en plus, c'est aussi ce supplément de sensibilité qui peut devenir un trésor. Plus autobiographique encore que Tous mes hasards se ressemblent, ce recueil est un compagnon racontant la chute et l'élan, à la croisée de la poésie et du texte d'inspiration. Egalement dans la collection " Poèmes " : Tous mes hasards se ressemblent .

Par Déborah Garcia
Chez Pocket

|

Auteur

Déborah Garcia

Editeur

Pocket

Genre

Poésie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un morceau de coeur en plus par Déborah Garcia

Commenter ce livre

 

Un morceau de coeur en plus

Déborah Garcia

Paru le 21/05/2026

176 pages

Pocket

7,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782266356770
9782266356770
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.