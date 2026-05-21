- Edition spéciale pour les 150 ans de la naissance Jack London - Dans la nature sauvage du Grand Nord, Croc-blanc, né mi-loup, mi-chien, doit lutter pour sa survie. Un des romans les plus célèbres de Jack London, lu par toutes les générations. Dans l'immensité du Grand Nord, la nature est impitoyable. Les hommes aussi. Croc-blanc, mi-loup, mi-chien, doit apprendre, dès sa naissance, à lutter pour sa survie. Arraché à la vie sauvage, il découvre le monde des hommes : leur violence, leur soif de domination, mais aussi parfois, leur capacité à aimer et à protéger. Entre instinct animal et obéissance forcée, Croc-blanc endure la brutalité et les combats, au prix de sa liberté et de sa confiance. A travers ce texte bouleversant, roman d'apprentissage et d'aventure, Jack London explore la frontière fragile entre sauvagerie et civilisation, et interroge la place de l'homme dans la nature.