A trente-deux ans d'intervalle, une famille est secouée par les mêmes drames. Le passé se répète et force Will à le confronter. Années 1960. John, Frances et leur fils Julian passent d'agréables vacances dans un cottage de Cornouailles, jusqu'à ce que le séduisant beau-frère de John, Bill, et sa fille Skip, une adolescente rebelle, leur rendent une visite impromptue. Bill et Frances cèdent à leur attirance mutuelle, et Julian révèle involontairement leur liaison à son père, provoquant un drame que le jeune garçon tentera d'effacer de sa mémoire en changeant de nom. Trente-deux ans plus tard, Will est devenu libraire. Malgré la maladie d'Alzheimer qui gagne sa mère et des souvenirs d'enfance douloureux, il est heureux. Libraire, il a réussi à trouver son équilibre. Un secret plane toutefois sur son existence : il vit une histoire avec Sandy, le mari de Poppy, sa soeur. Lorsque son quarantième anniversaire se profile, Will retrouve sa famille dans le cottage loué des années plus tôt en Cornouailles. Quand Sandy les rejoint, le secret de leur relation est éventé, et la famille se déchire, comme autrefois, dans ce même cottage, alors que Will s'appelait encore Julian et Poppy, Skip... Traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Isabelle Maillet " J'envie les âmes heureuses qui vont lire Patrick Gale pour la première fois. Je n'oublierai jamais mon enthousiasme lorsque j'ai découvert ces récits pleins d'esprit et d'élégance, de compassion et de complexité. Chronique d'un été est son oeuvre la plus prenante, la plus lumineuse : une histoire familiale à suspense, omnisexuelle, qui va émerger au cours de deux étés en bord de mer, à plusieurs années de distance. J'étais déchiré entre mon désir de lecteur de le dévorer sur-le-champ et l'instinct d'écrivain qui me poussait à le disséquer et à en analyser chaque phrase splendide. " Armistead Maupin