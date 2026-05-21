Recettes au Ninja airfryer

Facilitez-vous la vie avec Super facile, la collection incontournable de livres de cuisine. Découvrez ici 90 recettes simples conçues spécialement pour les airfryer Ninja à double tiroir. La collection Super facile s'enrichit d'un nouveau titre dédié aux appareils Ninja à double tiroir, pour continuer à profiter pleinement de la tendance airfryer. Avec 90 recettes pensées pour vous simplifier la vie, ce livre devient votre meilleur allié pour cuisiner vite, malin et savoureux au quotidien. Du petit déjeuner au dîner, vous trouverez des idées variées, économiques et rapides, toujours élaborées avec des ingrédients accessibles et des étapes ultra simples. Qu'il s'agisse de régaler la famille, d'optimiser votre temps ou de cuisiner plus sainement, ce guide vous montre comment exploiter tout le potentiel de votre appareil.