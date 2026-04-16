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Bowls

Sarah Meyer Mangold

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Un ouvrage gourmand et visuel proposant 50 balades culinaires à travers les saisons et les continents. Découvrez des recettes de bols complets et équilibrés, faciles à composer à partir de ce que vous avez chez vous, pour tous les moments de la journée. Chaque saison propose des inspirations variées : hiver, printemps, été, automne, avec des influences allant du Japon à la Bretagne, de l'Inde à la Méditerranée. Une cuisine saine et colorée, basée sur des légumes et fruits de saison, des céréales complètes, des protéines variées et de bonnes graisses. Une philosophie culinaire qui allie saisonnalité et inspiration des saveurs du monde, tout en privilégiant les produits locaux et responsables.

Par Sarah Meyer Mangold
Chez Editions Artémis

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Auteur

Sarah Meyer Mangold

Editeur

Editions Artémis

Genre

Tous pays

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Bowls

Sarah Meyer Mangold

Paru le 16/04/2026

128 pages

Editions Artémis

16,00 €

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Scannez le code barre 9782816024562
9782816024562
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