Il fallait bien les aider

" Une enquête émouvante qui est aussi une leçon de courage " (Le Figaro) Le 6 décembre 1942, Jeanne Acgouau et Jean-Baptiste Rogalle aident une dizaine de Juifs à fuir la France en traversant les Pyrénées. La même année, Lucienne Daniel cache son futur époux et toute sa famille dans une blanchisserie parisienne. Odette Blanchet, quant à elle, n'a pas dix-huit ans lorsqu'elle décide de quitter sa ville de Tours pour protéger une mère et ses enfants... Que sont devenus ces femmes et ces hommes de l'ombre qui, au péril de leur vie, ont secouru des Juifs pendant la période de l'Occupation ? Dans une enquête intime sur les traces d'une quinzaine de ces "Justes parmi les Nations", François-Guillaume Lorrain fait l'exégèse d'une solidarité anonyme qui permit à de nombreux Juifs d'échapper à l'horreur nazie et ses supplétifs vichystes. Des actes de bravoure le plus souvent marqués par le hasard des rencontres et les circonstances favorables. Retournant sur les lieux de sauvetage, retrouvant les derniers témoins vivants, ou bien les descendants des protagonistes, l'auteur donne corps à un récit empreint d'une grande pudeur et d'une humilité à la mesure de ces héros du quotidien. Un travail de mémoire indispensable et lumineux, à hauteur d'hommes et de femmes, qui rend toute la justice que doit l'histoire de France à ces sauveurs invisibles.