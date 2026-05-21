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#Roman francophone

Premier corps

Morgane Az

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Quelles empreintes de notre adolescence garde-t-on une fois adultes ? " Je ne sais pas combien de temps ça dure. Une minute, une nouvelle lune, seize ans peut-être, autant d'étés. Derrière la fenêtre, je ne bouge pas. " Août 2024, une maison de vacances sous le ciel brûlant. Entre les murs, Ysée veille sur les deux filles de Diane, sa soeur aînée, mais l'une d'elle échappe à son regard et se dirige seule vers la piscine. Alors que l'accident se profile, elle ne parvient pas à agir. Lui revient alors une autre piscine, seize ans plus tôt, dans la même odeur de chlore sous le soleil et la présence entêtante de Martin, le premier corps qui a rencontré le sien. A travers lui, Ysée avait franchi cet été-là un seuil dont elle espérait tout : un monde où elle existait sans Diane, loin des carcans familiaux. D'une écriture subtile et sensorielle, Premier corps déroule avec force le fil de la relation entre les deux soeurs, entravée par les failles et l'absence, mais aussi les rêves qui, en secret, ont échappé à l'une pour mieux habiter l'existence de l'autre. A quels extrêmes mènent les silences que l'on accepte de garder ? Ysée réussira-t-elle, dans un sursaut, à faire un dernier geste ?

Par Morgane Az
Chez Plon

|

Auteur

Morgane Az

Editeur

Plon

Genre

Littérature française

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Premier corps

Morgane Az

Paru le 21/05/2026

272 pages

Plon

21,00 €

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