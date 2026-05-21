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Le Maître ardoisier

Françoise Bourdon

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Au milieu du XIXe siècle, la saga de deux familles ardennaises dans l'univers rude et particulier de l'ardoise, industrie locale et tradition séculaire. Un des plus grands succès de Françoise Bourdon ! En 1863, les ardoisières du domaine les Ecaillères, propriété d'Eugène Warlet, font vivre tout un bourg. C'est une réussite incontestable et une fierté familiale. Ardoisiers depuis des générations, les Lefort travaillent pour les Warlet. Eugène est un patron exigeant, qui sait reconnaître le travail de ses meilleurs ouvriers. Aussi, les deux familles s'estiment, sans pour autant se fréquenter. Mais bientôt c'est Bertrand Warlet, l'héritier, qui reprend les rênes de l'entreprise avec une main de fer. Les " écaillons ", des hommes rudes à la tâche, ne l'acceptent pas et lui préfèrent Benjamine, sa tante, femme intelligente, sensible, et passionnée d'ardoise. Malgré les coups bas de Bertrand et un lourd secret de famille, celle-ci va se battre corps et âme pour leur entreprise. Une grande saga humaine et mémorielle au coeur d'un savoir-faire ardennais.

Par Françoise Bourdon
Chez Presses de la Cité

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Auteur

Françoise Bourdon

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Champagne-Ardenne

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Le Maître ardoisier

Françoise Bourdon

Paru le 21/05/2026

576 pages

Presses de la Cité

23,00 €

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