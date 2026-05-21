La plus originale des biographies sur Eric Cantona. La légende d'Eric Cantona s'est construite à Manchester United. Un instant hors du temps : 5 saisons et 184 matchs qui, de novembre 1992 à mai 1997, ont forgé la figure d'un homme à part, qui a marqué les esprits bien au-delà du champ habituel des chroniques sportives. Cantona, une butographie nous raconte cette histoire exceptionnelle. Son auteur, Valentin Deudon, est poète et passionné de football. Il a rédigé la butographie des 82 buts qui ont jalonné la vie d'Eric Cantona à Manchester, explorant à travers eux, match après match, les mystères d'un homme qui aura vécu cinq saisons d'enfer, restées mythiques pour celles et ceux qui les ont vécues, de près ou de loin. Cinq saisons rythmées par les trophées remportés. Cinq saisons portées par les états de grâce du joueur qui portait le légendaire numéro 7. Cinq saisons marquées aussi par le scandale d'un coup de pied paradoxal, en maillot noir, un soir de janvier 1995 à Selhurst Park.