"La colère féministe n'est pas une folie : c'est une lucidité radicale". Elodie Pinel Mêlant analyse rigoureuse, réflexion philosophique et récit personnel, Elodie Pinel explore comment le patriarcat a historiquement étiqueté comme " folie " l'indignation des femmes face au harcèlement, à la discrimination et à la violence. L'épuisement psychique qui en résulte est le symptôme d'un système qui demeure fondamentalement injuste. Folles furieuses est un manifeste de résilience et de transformation. Réhabilitant la colère féministe comme une force vitale et nécessaire, Elodie Pinel nous invite à faire de la rage une boussole morale, un moteur crucial de changement social.