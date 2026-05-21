Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Folles furieuses

Elodie Pinel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"La colère féministe n'est pas une folie : c'est une lucidité radicale". Elodie Pinel Mêlant analyse rigoureuse, réflexion philosophique et récit personnel, Elodie Pinel explore comment le patriarcat a historiquement étiqueté comme " folie " l'indignation des femmes face au harcèlement, à la discrimination et à la violence. L'épuisement psychique qui en résulte est le symptôme d'un système qui demeure fondamentalement injuste. Folles furieuses est un manifeste de résilience et de transformation. Réhabilitant la colère féministe comme une force vitale et nécessaire, Elodie Pinel nous invite à faire de la rage une boussole morale, un moteur crucial de changement social.

Par Elodie Pinel
Chez Robert Laffont

|

Auteur

Elodie Pinel

Editeur

Robert Laffont

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Folles furieuses par Elodie Pinel

Commenter ce livre

 

Folles furieuses

Elodie Pinel

Paru le 21/05/2026

33 pages

Robert Laffont

18,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782221283165
9782221283165
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.