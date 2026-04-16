Face à l'immigration, le savant et le politique

Le savant peut-il se tenir au-dessus de la mêlée pour aborder une question aussi brûlante que la place de l'immigration dans nos sociétés ? Face aux discours qui voudraient persuader que la France, trop généreuse, se laisse submerger par les flux migratoires, il se doit de prendre la mesure des choses en menant des analyses rigoureuses. François Héran relève le défi. Si la progression de l'immigration est une tendance lourde, la France n'est nullement le pays le plus attractif d'Europe. L'appel d'air créé par notre protection sociale est un mythe. En brisant les idées reçues, le savant se heurte nécessairement au politique qui interfère dans le champ scientifique et frappe l'opinion à coups d'arguments chiffrés. Il rappelle ce faisant que tenir compte des productions de la recherche dans le débat public n'est pas une option, mais une nécessité.