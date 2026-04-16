Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Le socialisme

Jean-Numa Ducange

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Grandeur et misère du socialisme En 1945, Léon Blum affirmait que le socialisme était le "maître de l'heure" . Malgré les terribles difficultés matérielles de l'époque, nul doute quant à l'avenir de l'humanité : après la chute du fascisme, le XXe siècle serait bien celui du socialisme. Dès les années 1990, l'effondrement du système soviétique bouleverse cette perspective en rompant avec les visées égalitaires et utopiques du socialisme historique. Depuis, les partis socialistes au pouvoir en Europe peinent à imposer leurs marques et à durer. Doit-on conclure à la reddition totale d'une idée qui, il n'y a pas si longtemps, semblait dominer une large partie du monde ? L'idée socialiste incarnait alors l'espérance de vastes fractions de la population déterminées à renverser un capitalisme générateur d'inégalités insupportables. Jean-Numa Ducange dresse un bilan historique équilibré des forces et des faiblesses du socialisme. Il invite à le repenser à nouveau frais et à examiner ce qu'il en reste dans notre monde individualiste.

Par Jean-Numa Ducange
Chez Presses Universitaires de France

|

Auteur

Jean-Numa Ducange

Editeur

Presses Universitaires de France

Genre

Que-sais-je ?

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le socialisme par Jean-Numa Ducange

Commenter ce livre

 

Le socialisme

Jean-Numa Ducange

Paru le 05/05/2026

128 pages

Presses Universitaires de France

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782715430105
9782715430105
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.