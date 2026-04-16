Grandeur et misère du socialisme En 1945, Léon Blum affirmait que le socialisme était le "maître de l'heure" . Malgré les terribles difficultés matérielles de l'époque, nul doute quant à l'avenir de l'humanité : après la chute du fascisme, le XXe siècle serait bien celui du socialisme. Dès les années 1990, l'effondrement du système soviétique bouleverse cette perspective en rompant avec les visées égalitaires et utopiques du socialisme historique. Depuis, les partis socialistes au pouvoir en Europe peinent à imposer leurs marques et à durer. Doit-on conclure à la reddition totale d'une idée qui, il n'y a pas si longtemps, semblait dominer une large partie du monde ? L'idée socialiste incarnait alors l'espérance de vastes fractions de la population déterminées à renverser un capitalisme générateur d'inégalités insupportables. Jean-Numa Ducange dresse un bilan historique équilibré des forces et des faiblesses du socialisme. Il invite à le repenser à nouveau frais et à examiner ce qu'il en reste dans notre monde individualiste.